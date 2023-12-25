C 13.12.2023 по 23.12.2023 года в учреждении образования прошла Декада правовых знаний, в рамках которой были проведены: занятия по теме: ´Правила в моей жизни´, викторина ´В стране прав и обязанностей´, конкурс детских рисунков ´Я рисую свои права´, классный час ´Дети имеют право´, турнир ´Знатоки права´, викторина ´Знаешь ли ты закон?´, также был .