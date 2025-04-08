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Зачистка Днепроэнергии от ВСУ прошла не больше, чем за час

Зачистка Днепроэнергии от ВСУ прошла не больше, чем за час

Источник рассказал, что русским бойцам удалось выдворить противника из населённого пункта меньше чем за час.

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