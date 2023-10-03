Счастливчик Лука Бресель избежал поражения на турнире English Open 2023

Стэн Муди оказал давление на Чемпиона мира Луку Бреселя, но так и не смог одержать победу, Лю Хунъйю обыграл Шона Мерфи, Барри Хокинс одержал комфортную победу над Энтони Хэмилтоном, Джадд Трамп разгромил Шона О’Салливана во втором квалификационном раунде, а Мэттью Селт нанес поражение Майклу Уайту во втором раунде на турнире English Open 2023, сообщает WST.