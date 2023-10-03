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Снукерист.ру

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Счастливчик Лука Бресель избежал поражения на турнире English Open 2023

Счастливчик Лука Бресель избежал поражения на турнире English Open 2023

Стэн Муди оказал давление на Чемпиона мира Луку Бреселя, но так и не смог одержать победу, Лю Хунъйю обыграл Шона Мерфи, Барри Хокинс одержал комфортную победу над Энтони Хэмилтоном, Джадд Трамп разгромил Шона О’Салливана во втором квалификационном раунде, а Мэттью Селт нанес поражение Майклу Уайту во втором раунде на турнире English Open 2023, сообщает WST.

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