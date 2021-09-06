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Количество резервистов в российской армии будет увеличено

Количество резервистов в российской армии будет увеличено

Москва в августе приняла решение создать боевой армейский резерв в Южном военном округе. Количество резервистов будет составлять 38 000 человек, сообщил начальник организационно-мобилизационного управления ЮВО полковник Константин Запатоцкий.

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