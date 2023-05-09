Александр Волков: «Если Плющенко считает, что судили неправильно и может это аргументировать, значит, он, по идее, прав»

Плющенко раскритиковал судейство после первенства России среди юниоров. – Как вы оцениваете работу судейской комиссии в прошедшем сезоне? Оценки на внутренних стартах доходили почти до 300 баллов, это уже уровень Юдзуру Ханю и Нейтана Чена.