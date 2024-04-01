Amic.ru Новости...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

166 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор Александров
    Какая Юленька молодец! Надеюсь, что это не первоапрельская шутка. Так не шутят. Надо раструбить и раззвонить во все к...Депутат Госдумы п...
  • Влад Владимиров
    Гелик, наверное, у таких надо отобрать , а самого на года три  на лесоповал отправить... Не надо стесняться таких саж...Следователи начал...
  • Геннадий Бережнов
    Шойгу сказал недоумевая, что там война, а здесь этого не понимают как и в других где он был. Всё ещё идёт СВО, но по ...Шойгу потребовал ...

Стало известно, останется ли под арестом возможный политеховский маньяк Манишин

Стало известно, останется ли под арестом возможный политеховский маньяк Манишин

Срок пребывания Манишина в СИЗО должен был истечь 2 апреля Октябрьский районный суд Барнаула 27 марта продлил меру пресечения Виталию Манишину, которого подозревают в убийстве студенток АлтГТУ в "нулевые" годы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх