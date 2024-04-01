Стало известно, останется ли под арестом возможный политеховский маньяк Манишин

Срок пребывания Манишина в СИЗО должен был истечь 2 апреля Октябрьский районный суд Барнаула 27 марта продлил меру пресечения Виталию Манишину, которого подозревают в убийстве студенток АлтГТУ в "нулевые" годы.
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