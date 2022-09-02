Александр Хинштейн запретит четыре буквы

Депутат подготовил законопроект о санкциях за ЛГБТ-пропаганду среди взрослых Депутат Александр Хинштейн («Единая Россия») подготовил законопроект о запрете «ЛГБТ-пропаганды» среди граждан всех возрастов — а не только несовершеннолетних, как сейчас.