Держала в собачьей клетке и обливала кипятком: жительницу Техаса приговорили к 75 годам заключения за пытки над сиделкой

Когда полицейские нашли жертву, она весила всего 30 киллограмов Кадр из фильма «Девушка в подвале»Алисия Кальдерон, жительница США, получила 75 лет за пытки и причинение тяжкого вреда здоровью: она держала 24-летнюю девушку, которая должна была помогать ей по дому, в собачьей клетке, и обливала ее кипятком.