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Россия знает, как не загнать себя в ловушку при сделке с США – Лавров

Россия знает, как не загнать себя в ловушку при сделке с США – Лавров

Москва открыта к обсуждению взаимовыгодных инициатив с президентом США Дональдом Трампом, но осознает, как не допустить соглашений, способных подорвать интересы России или вовлечь ее в невыгодную ситуацию.

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