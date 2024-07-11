«Мираж 2000» будет поставляться на Украину. Но где их взять?

Из заявления президента Франции Макрона стало известно, что Франция намерена поставить на Украину самолёты Mirage 2000, но почему-то в западной прессе обозреватели решили, что это будут именно Mirage 2000-5, самолёты последних модификаций основного Mirage 2000 С, принятого на вооружение ещё в 1982 году.