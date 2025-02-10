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Царьград

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"Скотское отношение к своим": на Украине мобилизованных для отправки на фронт не считают за людей

"Скотское отношение к своим": на Украине мобилизованных для отправки на фронт не считают за людей

Негодного к военной службе украинца комиссия посчитала здоровым и отправила в зону боевых действий.Украинский художник из Киева, который был накануне мобилизован на фронт, несмотря на то, что ранее был признан негодным к военной службы из-за ряда заболеваний, рассказал, как обращаются с мобилизованными гражданами в столице Украины.

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