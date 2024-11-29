В Петербурге задержали мужчину по подозрению в легализации 21 тыс. мигрантов

Решается вопрос о предъявлении задержанному обвинения и избрании меры пресечения Сотрудники правоохранительных органов задержали в Санкт-Петербурге уроженца Камчатки, который подозревается в фиктивной постановке на миграционный учет более чем 21 тыс.