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В Петербурге задержали мужчину по подозрению в легализации 21 тыс. мигрантов

В Петербурге задержали мужчину по подозрению в легализации 21 тыс. мигрантов

Решается вопрос о предъявлении задержанному обвинения и избрании меры пресечения Сотрудники правоохранительных органов задержали в Санкт-Петербурге уроженца Камчатки, который подозревается в фиктивной постановке на миграционный учет более чем 21 тыс.

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Комментарии
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Виктор Карачанский
Выслать в солнечный чуркистан вместе с семьей, пусть с чуркабесами в засос целуется!
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9 час.
Андрей
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7 час.
ИО
Игорь Осокин
Главное, чтобы не забыли выслать из России 21 тысячу мигрантов
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3 час.

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