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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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В Питере неонацисты-азербайджанцы угрожают бойцу СВО из «Эспаньолы» и его семье

В Питере неонацисты-азербайджанцы угрожают бойцу СВО из «Эспаньолы» и его семье

Этническая банда в Санкт-Петербурге, куда входят преимущественно азербайджанцы, устраивает беспредел в Северной столице России.

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Комментарии
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Нина Грекова
Не понимаю ... это они (азербайджанцы, таджики и т.д.) живут на нашей русской земле? Или мы на их земле творим беспредел? Почему у нас не работают Законы? Или везде, все продажные? Значить - надо народу подниматься на защиту своих близких.
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Evgenija Palette
Понятно. Я слишком хорошо подумала о предержащих...
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Rabiga Rafikova
Питбуль. Видимо, очень смирный человек...😀
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