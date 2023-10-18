В Питере неонацисты-азербайджанцы угрожают бойцу СВО из «Эспаньолы» и его семье

Нина Грекова

Не понимаю ... это они (азербайджанцы, таджики и т.д.) живут на нашей русской земле? Или мы на их земле творим беспредел? Почему у нас не работают Законы? Или везде, все продажные? Значить - надо народу подниматься на защиту своих близких.