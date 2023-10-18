Этническая банда в Санкт-Петербурге, куда входят преимущественно азербайджанцы, устраивает беспредел в Северной столице России.
В Питере неонацисты-азербайджанцы угрожают бойцу СВО из «Эспаньолы» и его семье
Комментарии
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Нина Грекова
Не понимаю ... это они (азербайджанцы, таджики и т.д.) живут на нашей русской земле? Или мы на их земле творим беспредел? Почему у нас не работают Законы? Или везде, все продажные? Значить - надо народу подниматься на защиту своих близких.
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50 мин.
Evgenija Palette
Понятно. Я слишком хорошо подумала о предержащих...
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38 мин.
Rabiga Rafikova
Питбуль. Видимо, очень смирный человек...😀
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28 мин.
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