Рогов сообщил о вывозе ВСУ тел убитых во время пасхального перемирия

Политика как она есть

Российские военные во время пасхального перемирия позволили украинским бойцам забрать тела погибших сослуживцев из так называемой серой зоны на линии соприкосновения, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.