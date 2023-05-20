Федеральное агентство новостей №1

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РИА Новости: Новые взрывы слышны в Днепропетровске в ночь на 21 мая

РИА Новости: Новые взрывы слышны в Днепропетровске в ночь на 21 мая

Сообщается о новых звуках взрывов на территории Днепропетровской области. Сейчас они слышны в пределах городской черты столицы региона.

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