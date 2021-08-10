15 трепетных доказательств того, что коты и собаки умеют дружить, да так, что у них ещё можно этому поучиться

Представления людей об отношениях собак и котов весьма стереотипны. Мы с вами привыкли думать, что эти питомцы ни за что не смогут ужиться в одном доме, и даже выражение «как кошка с собакой» говорит нам о большой взаимной неприязни этих пушистиков.