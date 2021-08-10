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  • ирина ульянкина
    Этой твари гореть в аду за убийство!Мужчине, застрели...
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  • ирина ульянкина
    Да достали уже эти ублюдки,то наркотики распространяют,то воруют.Когда управу на них найдут???Полиция задержала...

15 трепетных доказательств того, что коты и собаки умеют дружить, да так, что у них ещё можно этому поучиться

Представления людей об отношениях собак и котов весьма стереотипны. Мы с вами привыкли думать, что эти питомцы ни за что не смогут ужиться в одном доме, и даже выражение «как кошка с собакой» говорит нам о большой взаимной неприязни этих пушистиков.

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