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«Зачем нам эти испытания?»: почему нельзя обойтись без отключений горячей воды летом

«Зачем нам эти испытания?»: почему нельзя обойтись без отключений горячей воды летом

Начальник управления по вопросам топливно-энергетического комплекса администрации Владивостока Сергей Ткачёв поясняет: подобные испытания — это, образно выражаясь, запланированный стресс для труб, по которым к домам владивостокцев идёт горячая вода.

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