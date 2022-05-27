«Зачем нам эти испытания?»: почему нельзя обойтись без отключений горячей воды летом

Начальник управления по вопросам топливно-энергетического комплекса администрации Владивостока Сергей Ткачёв поясняет: подобные испытания — это, образно выражаясь, запланированный стресс для труб, по которым к домам владивостокцев идёт горячая вода.
Начальник управления по вопросам топливно-энергетического комплекса администрации Владивостока Сергей Ткачёв поясняет: подобные испытания — это, образно выражаясь, запланированный стресс для труб, по которым к домам владивостокцев идёт горячая вода.
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