НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ДумаТВ

5 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Акулов
    Если в кабинете психиатра кто-то говорит , что он Наполеон , - то врач готовится выписать лекарство б...Колесник: в повед...
  • Владимир Акулов
    Когда  дворник  Вася  говорит  ,  что  он  царь  или  Наполеон  -  это  настоящая  мания  величия...Потому  что  у со...Колесник: в повед...
  • Геннадий Чайдак
    Ну, значит Муниципалитетами будут править мигранты... со всеми вытекающими последствиями...СРЗП внесла в Гос...

Миронов просит проверить законность выдачи жилья мигрантам за счет государства

Миронов просит проверить законность выдачи жилья мигрантам за счет государства

Председатель партии Справедливая Россия За правдуСергей Миронов направил пись.Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов направил письмо генпрокурору РФ Игорю Краснову, в котором попросил провести проверку законности выдачи мигрантам жилищных субсидий и сертификатов за счет государства, а также оценить действия должностных лиц на предмет обеспечения прав и законных интересов граждан.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх