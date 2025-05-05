Миронов просит проверить законность выдачи жилья мигрантам за счет государства

Председатель партии Справедливая Россия За правдуСергей Миронов направил пись.Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов направил письмо генпрокурору РФ Игорю Краснову, в котором попросил провести проверку законности выдачи мигрантам жилищных субсидий и сертификатов за счет государства, а также оценить действия должностных лиц на предмет обеспечения прав и законных интересов граждан.
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