Миронов просит проверить законность выдачи жилья мигрантам за счет государства

Председатель партии Справедливая Россия За правдуСергей Миронов направил пись.Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов направил письмо генпрокурору РФ Игорю Краснову, в котором попросил провести проверку законности выдачи мигрантам жилищных субсидий и сертификатов за счет государства, а также оценить действия должностных лиц на предмет обеспечения прав и законных интересов граждан.