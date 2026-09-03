Российские войска нанесли удары по Одессе, ВСУ формируют новые бригады

Российские военные продолжают наносить комбинированные удары по объектам Украины. За минувшие сутки поражены предприятия в Киеве, Одессе и других городах.
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