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Аргументы недели

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Российские войска нанесли удары по Одессе, ВСУ формируют новые бригады

Российские войска нанесли удары по Одессе, ВСУ формируют новые бригады

Российские военные продолжают наносить комбинированные удары по объектам Украины. За минувшие сутки поражены предприятия в Киеве, Одессе и других городах.

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