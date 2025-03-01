You’re My Heart, You’re My Soul. Почему Томас Андерс отказался от Modern Talking, первой жены и России

В середине 80-х артист покорил Европу, а еще через несколько лет посетил и СССР. В нулевых Томас Андерс превратился в самого продаваемого иностранного певца в России, но постепенно его слава померкла на фоне талантливых молодых звезд.
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