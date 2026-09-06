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Шарль Леклер: «Не знаю, кто навязывает всем версию о том, что между мной и Хэмилтоном возникло какое-то острое противостояние»

Пилот « Феррари » Шарль Леклер прокомментировал жесткую борьбу с Льюисом Хэмилтоном на старте Гран-при Италии.

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