"Преклоняюсь перед величайшей женщиной". Евгения Медведева заявила, что не сможет вернуться в спорт, как это сделала Трусова

26-летняя Евгения Медведева заявила, что не сможет возобновить спортивную карьеру, как это сделала 22-летняя Александра Трусова, на днях выигравшая серебро на международном турнире Kinoshita Group Cup в Токио.
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