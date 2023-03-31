2 апреля - Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма

В Салехарде в детском саду "Журавушка" прошел утренник для детей с этим диагнозом. Воспитатели и их воспитанники присоединились к Всемирной социальной акции «Зажги синим», которая проводится в знак солидарности с людьми, страдающими аутизмом.
В Салехарде в детском саду "Журавушка" прошел утренник для детей с этим диагнозом. Воспитатели и их воспитанники присоединились к Всемирной социальной акции «Зажги синим», которая проводится в знак солидарности с людьми, страдающими аутизмом.
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