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2 апреля - Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма

2 апреля - Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма

В Салехарде в детском саду "Журавушка" прошел утренник для детей с этим диагнозом. Воспитатели и их воспитанники присоединились к Всемирной социальной акции «Зажги синим», которая проводится в знак солидарности с людьми, страдающими аутизмом.

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