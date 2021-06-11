Пир во время чумы: ПМЭФ и полмиллиона Бузовой за песенку про Сталина на фоне обнищания народа

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯПолитикаПир во время чумы: ПМЭФ и полмиллиона Бузовой за песенку про Сталина на фоне обнищания народа Одной из утренних новостей, которые вышли в топ Яндекса, стал гонорар певицы ртом Бузовой в спектакле о молодом Сталине.Вернуться к статье87НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьNNataСтрашно, но факт. Мы теряем этап за этапом страну . Культуру добивают контрольным выстрелом - Бузовой. Останется удобная - культурка.Леонид БуравлевА люди, которые получают 12 тыс. Руб сменить работу не пробовали?Например, вместо таджиков на стройке поработать?А почему в школе плохо учились, специальность нормальную не получили?В России деньги на дороге валяются, надо только нагнуться и поднять.Но людям, которые на "нищету" жалуются, это вражду!Валентин Дудкин"А люди, которые получают 12 тыс. руб сменить работу не пробовали?" - А родиться в семье графьёв, герцогов, олигархов не пробовали, чтобы не разводить нищету? Это у меня то, что в математике называют "аналитическое продолжение" для Вашей сентенции.Ринат АхметуллинА вы попробуйте вместо таджика на стройку устроится, никто не возьмет, зачем им русский они лучше бесправному таджику будут мозги полоскать...Johann H246fnerАльбина Колесниковабезголосая Бузова получила полмиллиона за своё вяканье ,ой какая новость, вот мне эта новость совсем не интересна , за чем почту засоряешь автор?Aleksandr Lavrovпросто - СУКАВладимир ТамбасовЕсли можно бузовой почему нельзя лене берковой сыграть раису горбачеву?! Они друг друга стоят! Прописные вместо заглавных это не описка - это мое отношение к ним!Комментировать
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