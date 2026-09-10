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Ночной удар беспилотников унёс жизни мирных жителей Новороссийска

Ночной удар беспилотников унёс жизни мирных жителей Новороссийска

Ночная атака беспилотников на Краснодарский край стала одной из самых трагичных за последнее время. В результате удара по Новороссийску погибли четыре человека, включая ребёнка.

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