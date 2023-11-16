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Сорокин о призыве МОК отказаться от участия в Играх дружбы: «Реакция кажется нам довольно странной по степени жесткости»

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал национальным олимпийским комитетам отказаться от участия во Всемирных играх дружбы, которые пройдут 15-29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге.

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