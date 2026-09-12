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Рамблер

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Ксения Собчак вспомнила, что бизнесмен спродюсировал фильм ради секс-сцены с ней

Ксения Собчак вспомнила, что бизнесмен спродюсировал фильм ради секс-сцены с ней

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак рассказала в своем Telegram‑канале о фильме «Роман с кокаином», где она снялась.

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