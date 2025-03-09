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Царьград

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Последствия погромов: Цыгане в Коркино выставили на продажу роскошные особняки

Последствия погромов: Цыгане в Коркино выставили на продажу роскошные особняки

Цыгане из города Коркино (Челябинская область) выставили на продажу сразу несколько домов.На специализированных сайтах появились объявления о продаже роскошных особняков, пишет издание 74.

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Комментарии
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ВУ
Владимир Уфимцев
Давно пора навести с цыганами порядок. А еще там есть &quot;местные диаспоры&quot;/ мафии, выходцы из армян и азеров. Которые &quot;перехватывают&quot; все контракты по благоустройству дворов и территорий, асфальтируют дороги. А все толковые работяги мотаются в областной центр... жить как то надо.
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