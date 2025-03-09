Последствия погромов: Цыгане в Коркино выставили на продажу роскошные особняки

ВУ

Владимир Уфимцев

Давно пора навести с цыганами порядок. А еще там есть "местные диаспоры"/ мафии, выходцы из армян и азеров. Которые "перехватывают" все контракты по благоустройству дворов и территорий, асфальтируют дороги. А все толковые работяги мотаются в областной центр... жить как то надо.