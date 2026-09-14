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Царьград

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"Министр ПВО Москвы": Какую роль на самом деле играет Собянин? Версия Ухова

"Министр ПВО Москвы": Какую роль на самом деле играет Собянин? Версия Ухова

Изменились ли на самом деле роли ключевых политических деятелей и каким образом? Правда ли, что Медведев стал использовать менее жёсткую риторику и может ли это быть связано с потенциальными переговорами? "Министр ПВО Москвы" - какую роль на самом деле играет Собянин? Версия Ухова.

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