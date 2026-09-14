Изменились ли на самом деле роли ключевых политических деятелей и каким образом? Правда ли, что Медведев стал использовать менее жёсткую риторику и может ли это быть связано с потенциальными переговорами? "Министр ПВО Москвы" - какую роль на самом деле играет Собянин? Версия Ухова.