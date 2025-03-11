Украинские дроны ударили по переговорам

До трех выросло число жертв ночного налета украинских беспилотников на Подмосковье. Сообщается, что это была самая массированная атака на Москву и область с начала СВО, силами ПВО было сбито более 70 боевых дронов.
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