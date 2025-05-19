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Эксперт рассказал, как выявить лидерские задатки у человека

Эксперт рассказал, как выявить лидерские задатки у человека

Правильно подобрать руководителя – главная задача владельца любого бизнеса. Налоговый консультант, руководитель сети бухгалтерских агентств Надежда Нестерова рассказала, по каким признакам определить лидера.

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