Первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко поздравил россиян с Днем защитника Отечества, выступая на площадке конкурса "Лидеры России", который проходит в рамках выставки-форума "Россия" на ВДНХ в Москве.
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