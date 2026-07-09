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Савельев о сборной России: «Подвижки происходят. МОК снимает запреты, это должно двигать нас к возвращению на международную арену»

Бывший генеральный менеджер немецкого «Крефельда» Сергей Савельев высказался о возможном возвращении сборной России на турниры под эгидой ИИХФ .

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