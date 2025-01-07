Сотрудница контрольно-ревизионного отдела МВД по Республике Мордовия удостоена звания «Почетный донор России»

Накануне в станции переливания крови торжественно вручили заслуженный нагрудный знак «Почетный донор России» аудитору контрольно-ревизионного отдела МВД по Республике Мордовия капитану внутренней службы Екатерины Рыкалиной.
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