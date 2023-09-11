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«Сочи» не прочь вновь арендовать Мичкова: «Матвей знает, что мы будем рады, если он к нам вернется»

В текущем сезоне Фонбет чемпионата КХЛ 18-летний форвард СКА провел лишь один матч. «Мы всегда держим в уме варианты усиления в виде аренды.

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