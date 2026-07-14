Владелица ТЦ в Соликамске ответит за сход снега, покалечившего двоих

В Соликамске завершено расследование уголовного дела в отношении индивидуальной предпринимательницы. Женщина обвиняется по двум эпизодам оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, что по неосторожности повлекло причинение тяжкого вреда здоровью.