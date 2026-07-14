Владелица ТЦ в Соликамске ответит за сход снега, покалечившего двоих

В Соликамске завершено расследование уголовного дела в отношении индивидуальной предпринимательницы. Женщина обвиняется по двум эпизодам оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, что по неосторожности повлекло причинение тяжкого вреда здоровью.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии