В ЮУрГУ создают инновационные наноудобрения для защиты растений от стресса

Концепцию нового поколения внекорневых удобрений и технологию предпосевной обработки семян (нанопрайминга) оксидами цинка предложила команда исследователей из Института естественных и точных наук Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ), 14 июля сообщает пресс-служба вуза.
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