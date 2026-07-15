smi.today
СМИ России
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

smi.today

4 587 подписчиков

В ЮУрГУ создают инновационные наноудобрения для защиты растений от стресса

В ЮУрГУ создают инновационные наноудобрения для защиты растений от стресса

Концепцию нового поколения внекорневых удобрений и технологию предпосевной обработки семян (нанопрайминга) оксидами цинка предложила команда исследователей из Института естественных и точных наук Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ), 14 июля сообщает пресс-служба вуза.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии