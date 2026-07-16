«Самый страшный шурави»: какого советского офицера больше всего боялся Ахмад Шах Масуд

Панджшерское ущелье. Место, где камни дышали войной, а каждый поворот тропы мог стать последним. Здесь, в этом горном лабиринте, советские войска встретили своего самого неуловимого противника — Ахмад Шаха Масуда, «Панджшерского Льва».
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