«Самый страшный шурави»: какого советского офицера больше всего боялся Ахмад Шах Масуд

Панджшерское ущелье. Место, где камни дышали войной, а каждый поворот тропы мог стать последним. Здесь, в этом горном лабиринте, советские войска встретили своего самого неуловимого противника — Ахмад Шаха Масуда, «Панджшерского Льва».