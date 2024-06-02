В Хабаровске из-за отсутствия электроснабжения перенесли лазерное шоу на городских прудах

Накануне вечером на городских прудах Хабаровска должно было состояться традиционное праздничное лазерное шоу, но из-за отсутствия электроснабжения оно началось только через два часа после назначенного времени.
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