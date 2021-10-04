Женские страсти«Виню себя за то, что не уберегла маму от коронавируса. Как жить дальше без нее?» Мы с дочкой жили вместе с мамой. Всякое бывало, и ругались, но мама мне очень помогала с ребенком.Вернуться к статье33НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьСергейНу, таки историй тысячи. У нас вон то же, внучка съездила в Питер, потом навестила дедушку с бабушкой. Теперь у неё нет дедушки, а сама "даже не чихнула".Лариса СергеевнаУ меня мама умерла из за короновируса, но не от него. Кого теперь винить? Власти, ВОЗ или кого то еще?Андрей РыбалкоВрачи говорят сами что вакцинация не убережёт вас от заболевания. Так что это судьба. Я тоже заболел кароной в лёгкой форме и заразил отца, отца не стало. Кого мне винить?!Комментировать
Свежие комментарии