Афера на Украине. «Народные деньги» на «Байрактары» ушли на фейковый «спутник-шпион»

Александр Ростовцев. 22 июня сего года еще один бывший комик, подавшийся в политики и волонтеры – выходец из Тернополя Сергей Притула объявил о сборе денег на «народный байрактар», с целью закупки культового в рядах рагулей турецкого беспилотника.