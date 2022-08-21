БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Афера на Украине. «Народные деньги» на «Байрактары» ушли на фейковый «спутник-шпион»

Афера на Украине. «Народные деньги» на «Байрактары» ушли на фейковый «спутник-шпион»

Александр Ростовцев.   22 июня сего года еще один бывший комик, подавшийся в политики и волонтеры – выходец из Тернополя Сергей Притула объявил о сборе денег на «народный байрактар», с целью закупки культового в рядах рагулей турецкого беспилотника.

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