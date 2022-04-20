Нил Робертсон обыграл Эшли Хагилла и вышел в 1/8 финала Чемпионата Мира по снукеру 2022

Австралийский снукерист Нил Робертсон одержал великолепную победу над дебютантом Эшли Хагиллом со счетом 10-5 и вышел в 1/8 финала Чемпионата Мира 2022 по снукеру, сообщает World Snooker Нил Робертсон (фото: WST) Все новости и результаты Чемпионата Мира 2022 Результаты, турнирная таблица Чемпионата Мира 2022 Квалификация Чемпионата Мира 2022 Расписание трансляций Чемпионата Мира 2022 Нил Робертсон сохранил свои шансы выиграть второй титул в Крусибле, победив Эшли Хагилла со счетом 10-5 в 1/16 финала Чемпионата Мира 2022 по снукеру.