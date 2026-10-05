Белоусов прибыл в штаб "Севера": Будет Сумская народная республика? Зачистка усилилась

Автор: Сергей Иванов На северном участке фронта обстановка меняется стремительно.
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Свежие комментарии
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Так не только с Сумской области запускали беспилотники... А что с Черниговской?
"" Ему доложили о формировании полосы безопасности вдоль границы Сумской и Харьковской областей.""==================================== А вот Харьковская, Сумская и Черниговская области, после 100-го СКИТАНИЯ должны вернуться обрано на РОДину.... в РОССИЮ, хотя еврей Кернст, уж очень много НАГАДИЛ в Харькове и области... НЕ меньше, чем Ройзман в Екатеринбурге.... но! очищать ЭТУ ЗАРАЗУ... просто придётся НАМ,... и её купировать.
Гады...
Спасибо Белоусову - настоящий командующий