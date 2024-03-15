Поляки депортировали украинских журналистов, занимавшихся шпионажем

Отношения между Польшей и Украиной с каждым днем все больше ухудшаются. Стало известно, что два украинских журналиста были задержаны польскими властями на несколько суток, а затем депортированы из Польши с запретом посещать страны Шенгенской зоны на 5 лет.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии