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Царьград

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Матвиенко рассказала о пристрастии властей к балетам Эйфмана

Матвиенко рассказала о пристрастии властей к балетам Эйфмана

Валентина Матвиенко рассказала о популярности творчества Бориса Эйфмана среди русских властей. В фильме "Бесстрашие таланта" она описывает, как поклонники посещают спектакли балетмейстера и акцентирует внимание на высокой профессиональности танцоров.

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