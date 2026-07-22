Матвиенко рассказала о пристрастии властей к балетам Эйфмана

Валентина Матвиенко рассказала о популярности творчества Бориса Эйфмана среди русских властей. В фильме "Бесстрашие таланта" она описывает, как поклонники посещают спектакли балетмейстера и акцентирует внимание на высокой профессиональности танцоров.
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