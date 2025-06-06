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Царьград

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Росавиация приостановила работу аэропорта Самары

Росавиация приостановила работу аэропорта Самары

Аэропорт Самары временно приостановил работу. Решение принято для обеспечения безопасности полетов.Аэропорт города Самара приостановил свою деятельность на временной основе.

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