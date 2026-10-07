Токийская биржа реформирует индекс Topix

Токийская биржа обновит индекс Topix, сократив количество входящих в него акций до менее чем 1000 фирм, сообщает 7 октября японское деловое агентство Kyodo News.
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