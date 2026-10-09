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Экономическая интеграция СНГ: расчёты в нацвалютах и рост товарооборота

Экономическая интеграция СНГ: расчёты в нацвалютах и рост товарооборота

На встрече лидеров СНГ президент России Владимир Путин подчеркнул устойчивость финансовой инфраструктуры Содружества: доля расчётов в национальных валютах в коммерческих операциях между странами превысила 90%.

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