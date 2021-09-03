В августе деловая активности в секторе услуг Китая от Caixin/Markit резко сократилась

Согласно опубликованным сегодня данным Caixin/Markit индекс деловой активности в секторе услуг Китая в августе упал к самому низкому уровню с начала первой волны пандемии в апреле 2020 года, отмСогласно опубликованным сегодня данным Caixin/Markit индекс деловой активности в секторе услуг Китая в августе упал к самому низкому уровню с начала первой волны пандемии в апреле 2020 года, отметке 46.