TeleTrade

TeleTrade

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  • Kazak Gahi
    Эх, Россияне! Где ж Ваша гордость. Радуетесь, что доллар менее 64 рублей. Вот когда рубль будет 64 доллара, тогда ...Биржевой курс дол...

В августе деловая активности в секторе услуг Китая от Caixin/Markit резко сократилась

Согласно опубликованным сегодня данным Caixin/Markit индекс деловой активности в секторе услуг Китая в августе  упал к самому низкому уровню с начала первой волны пандемии в апреле 2020 года, отмСогласно опубликованным сегодня данным Caixin/Markit индекс деловой активности в секторе услуг Китая в августе  упал к самому низкому уровню с начала первой волны пандемии в апреле 2020 года, отметке 46.

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