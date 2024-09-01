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Нетаньяху извинился перед родителями погибшего в плену ХАМАС россиянина

Нетаньяху извинился перед родителями погибшего в плену ХАМАС россиянина

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после того как выяснилось, что одним из найденных мертвым в секторе Газа заложников является гражданин РФ Александр Лобанов, позвонил его родителям, сообщили в канцелярии главы израильского кабмина.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
А что  делал  гражданин  РФ в Израиле  такое, что  ХАМАС  взял его в плен?
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18 час.
ЛС
Лидия Санникова
Израильтянина...
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5 час.

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