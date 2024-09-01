Нетаньяху извинился перед родителями погибшего в плену ХАМАС россиянина

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после того как выяснилось, что одним из найденных мертвым в секторе Газа заложников является гражданин РФ Александр Лобанов, позвонил его родителям, сообщили в канцелярии главы израильского кабмина.
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